? LIVE! Young Boys-Atalanta 1-2 | De Ketelaere ripristina il vantaggio 29?

1-2Marcatori: 9? Retegui, 11? Ganvoula, 29? De(4-3-3): Von Ballmoos; Blum, Camara, Lauper, Hajdam; Lakomy, Niasse, Ugrinic; Colley, Ganvoula, Monteiro. All. MagninA disp. Keller, Marzino, Athekame, Benito, Smith, Imeri, Virginius, Males, Elia, Itten.(3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Cuadrado, De Roon, Pasalic, Ruggeri; De, Retegui, Brescianini. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Godfrey, Djimsiti, Toloi, Palestra, Bellanova, Manzoni, Samardzic, Lookman, Zaniolo.Arbitro: Lukjan?ukas (Lituania)Il racconto in diretta29? – GOL DELL’! Deriporta avanti la Dea! Corner battuto basso e forte a centro area da Ruggeri, tacco di Kossonou e sfera che arriva De, il cui mancino buca un Van Ballmoos decisamente rivedibile26? – Bell’azione dell’con Kossonou in proiezione offensiva che crossa al centro verso Pasalic, anticipato sul più bello da Blum che si rifugia in angolo.