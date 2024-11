Ilrestodelcarlino.it - Pesce, maxi sequestro di 80 chili di congelato: ristorante dorico nel mirino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 23 novembre 2024 – Due quintali disequestrato e multe per 6mila euro per mancata tracciabilità del prodotto e condizioni igieniche precarie di celle frigorifere e magazzini che fungono da deposito di generi alimentari. È l’esito dei controlli a tappeto svolti nelle ultime settimane dalla guardia di finanza e dalla guardia costiera. Controlli agroalimentari, predisposti dal ministero dell’Agricoltura con interventi ispettivi nelle attività commerciali operanti nel settore della ristorazione, in particolare nella filiera ittica. L’esito non è stato rassicurante. Non tutto ilcontrollato era tenuto con cura e soprattutto non era certa la sua provenienza. Cosa finisce nei piatti dei clienti che vanno al. Per ora nulla visto che il prodotto è stato portato via.