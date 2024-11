Lanazione.it - Sansepolcro, maxi intervento sulla sicurezza

Arezzo, 19 novembre 2024 – “È stato completato l’investimento effettuato in materia di videosorveglianza a, finanziato con risorse proprie, regionali e statali”. Così Alessandro Rivi, assessore alladi Palazzo delle Laudi “Si tratta di untotale di oltre 170.000 Euro” continua l’amministratore “che si è potuto concretizzare grazie alla ferma volontà di vincere bandi sovracomunali, alla determinazione e alla capacità di ritagliare risorse proprie di bilancio. Basti pensare che il progetto che è stato presentato al Ministero dell’Interno si è posizionato nella graduatoria nazionale alla posizione 151 su 1.903 domande presentate, conseguenza di una progettualità attenta, moderna e strutturata rispetto alle caratteristiche del territorio”. L’ha previsto l’installazione di nuove telecamere di lettura targhe in tutti gli accessi della città che ancora non erano presidiati da altri apparecchi, e nello specifico: località Cignano, San Pietro, E45 uscita nord, E45 uscita sud (due ingressi), Santa Fiora (Via Alienati e rotonda per Anghiari), Senese Aretina località Casa Bianca, Gricignano - Battistoni Antico Borgo dei Romolini e Torre del Guado.