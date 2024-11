Iodonna.it - Capelli asciutti, lisci e volumizzati in un solo e semplice gesto. Babyliss lancia il nuovo styler Air Wand per chiome morbide e lucenti

Leggi su Iodonna.it

Progettato per garantire un’asciugatura rapida ad alte prestazioni, ilAirdiè un asciugamulti-funzione che garantisce styling perfetti in pochi minuti. Come? Grazie ad una velocità di asciugatura di 123 km/h, la nuovissima modalità ultra-care che si prende cura anche deipiù fragili e la capacità di eliminare l’effetto crespo durante lo styling. Per una chioma luminosa, morbida e protetta.Air: ilhair tool all-in-one perperfettiAsciugatura superveloce e potente, questa la promessa delAirdi. Molto più che un “” asciuga. Caratterizzato da un motore digitale High Speed a lunga durata, questo tool è stato progettato per garantire un’asciugatura rapida ad alte prestazioni.