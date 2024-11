Laverita.info - Mazzette per l’asfalto delle strade: perquisizioni in Comune a Roma

Un imprenditore avrebbe corrotto 5 funzionari del Campidoglio e di una società regionale per ottenere appalti e finti controlli. Roberto Gualtieri balbetta: «Forse il Giubileo non c’entra, ma non siamo sicuri».