Gaeta.it - Cresce in Italia il consumo di prodotti a base vegetale: dati e tendenze

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Istanno guadagnando sempre più terreno nella dieta deglini, non solo come alternativa alle proteine animali, ma come parte integrante di un’alimentazione equilibrata e varia. Un’analisi condotta per conto dell’Unionena Food ha fornitointeressanti sulle preferenze alimentari dei consumatorini, svelando che le famiglie stanno abbracciando una nuova cultura gastronomica. Questa trasformazione riflette una risposta alle esigenze di salute e sostenibilità, segnando il percorso di uno stile di vita più attento e consapevole.Il consenso verso iin crescitaSecondo la ricerca realizzata dall’Istituto NielsenIQ, il fenomeno deivegetali si configura come una tendenza sempre più marcata tra i consumatorini.