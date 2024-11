Anteprima24.it - Pagani, la banda dell’Audi nera colpisce ancora: colpo da 4mila euro al supermercato Etè

Tempo di lettura: < 1 minutoLaagisce. Nel mirino del gruppo di cinque ladri è finito ile te diin via Salerno. Come per i precedenti furti, i ladri si sono serviti di un flex per aprire la saracinesca e penetrare all’interno deldove sono riusciti a portare via i registratori di cassa. Secondo un primo calcolo il bottino si aggira intorno ai 4000 €. Sono ora i carabinieri ad indagare, esaminando anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Si lavora in particolare sulle analogie con colpi effettuati a Salerno, città e anche in altri centri vicini al capoluogo. Nell’agronocerino, intanto cresce la preoccupazione tra i commercianti che hanno in programma un incontro nella galleria Maiorino a Nocera Inferiore con il comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera, Gianfranco Albanese.