Gaeta.it - Virtus Marina di San Nicola subisce una pesante sconfitta contro la Virtus Trevignano nel campionato di seconda categoria

Facebook WhatsAppTwitter Un evento negativo ha colpito ladi San, che nella sesta giornata deldiha subito unrovescio, finendo col punteggio di 1-5la. Questo risultato ha lasciato il segno, dato che la squadra di casa ha stentato a entrare in partita, mostrando evidenti difficoltà. Malgrado la, c’è già uno sguardo al prossimo in, con il mister deciso a ripartire immediatamente.un match da dimenticareNella partita andata in scena, ladi Sanha mostrato una performance al di sotto delle aspettative. Fin dai primi minuti, la squadra ha faticato a esprimere il proprio gioco, rendendosi poco incisiva negli attacchi e vulnerabile in fase difensiva. Gli avversari, la, hanno approfittato di queste lacune, imponendo il proprio ritmo e segnando gol in successione.