Ilfattoquotidiano.it - ‘Le mie foto senza velo su Facebook: ho la vita distrutta’: i ricatti online su sette donne yemenite

Che la violenza di genere sia diffusae che il confine con l’offline sia facilmente valicabile, è un fatto noto che, tuttavia, non chiama sempre in causa le responsabilità delle aziende proprietarie delle piattaforme social. In questo post l’azienda è Meta e la storia riguarda lo Yemen: uno stato piagato dalla guerra, nel quale lesono sottoposte da tempo immemore a discriminazioni e violenze sistematiche.L’Organizzazione yemenita per lo sviluppo e lo scambio di tecnologia ha registrato tra l’inizio del 2023 e aprile del 2024 115 casi di ricatto, nella maggior parte dei casi contro. Sanad, un gruppo locale per i diritti digitali, ha segnalato almeno quattro casi al giorno di, nel 95 per cento dei casi contro. Da questi dati è nata una ricerca autonoma di Amnesty International, che ha esaminato i casi diche hanno subito violenza di generesutra il 2019 e il 2023 nelle province di Aden, Ta’iz e Sana’a.