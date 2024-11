Formiche.net - 35 anni dopo il crollo del Muro, il prezzo delle illusioni. La riflessione di Sessa

Io l’ho visto da ragazzo il, nel 1964, pochiche era stato costruito, e quelle immagini non le ho mai più rimosse. Per gli occidentali il percorso con meno difficoltà burocratiche per raggiungere Berlino ovest era un volo da Parigi che atterrava in mezzo alla città all’aeroporto di Tempelhof. La guerra era terminata 19prima, ma sembravano molti meno girando per la città e vedendo le ancora tante macerie. Per le strade regnava il silenzio man mano che ci si avvicinava al, un silenzio di rispetto per quanto quell’assurda costruzione aveva provocato dividendo non solo una città già divisa in quattro, due popoli e intere famiglie, ma due mondi.La Kurfurstendamm aveva ripreso una certa vita, ma i resti della chiesa dedicata al Kaiser Wilhelm distrutta nel 1943 e le altre distruzioni riportavano a una realtà dignitosamente tragica.