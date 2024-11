Donnapop.it - «Giulia era scioccata, non se lo aspettava»: Pierpaolo Pretelli parla della fidanzata (ma niente spoiler sul nome del bebè)

Leggi tutto su Donnapop.it

I fan diSalemi esono in attesa di scoprire ildel bambino che stanno aspettando, ma l’ex concorrente del GF Vip ha preferito mantenere il mistero durante un’intervista rilasciata a Fanpage. In questa chiacchierata,hatosua nuova fase lavorativa, caratterizzata dall’esperienza teatrale in Rocky Il Musical, e ha condiviso la sua emozione nell’attendere un secondo figlio. Sebbenesia già padre di Leo, avuto dalla sua precedente relazione con Ariadna Romero, l’arrivo di questo nuovorappresenta per lui un’esperienza unica e rinnovata, un momento speciale che condivide con, che sta affrontando la sua prima maternità., come ha dichiarato a Verissimo, si sente ancora un po’ spaventata e deve realizzare appieno il cambiamento che l’aspetta.