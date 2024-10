Crozza imita Giuli ed è esilarante: “A destra non hanno capito che siamo tutti fluidi… siamo fatti d’acqua come la creatività” (Di sabato 26 ottobre 2024) Maurizio Crozza nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, è nuovamente a vestire i panni di Alessandro Giuli, preoccupato per la sua recente nomina a ministro della Cultura, dopo le dimissioni del capo di gabinetto, Francesco Spano, a causa delle anticipazioni della prossima puntata di Report: “Non ce la faccio, se lei pensa che io appena arrivato al ministero della Cultura, fresco, idratato, liquido il mio capo di gabinetto Spano, forse più fluido che idratato me l’hanno liofilizzato! Devo preoccuparmi? Devo aver paura?”. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo Crozza imita Giuli ed è esilarante: “A destra non hanno capito che siamo tutti fluidi siamo fatti d’acqua come la creatività” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Crozza imita Giuli ed è esilarante: “A destra non hanno capito che siamo tutti fluidi… siamo fatti d’acqua come la creatività” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Maurizionella nuova puntata di Fratelli di, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, è nuovamente a vestire i panni di Alessandro, preoccupato per la sua recente nomina a ministro della Cultura, dopo le dimissioni del capo di gabinetto, Francesco Spano, a causa delle anticipazioni della prossima puntata di Report: “Non ce la faccio, se lei pensa che io appena arrivato al ministero della Cultura, fresco, idratato, liquido il mio capo di gabinetto Spano, forse più fluido che idratato me l’liofilizzato! Devo preoccuparmi? Devo aver paura?”. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articoloed è: “Anonchefluidila” proviene da Il Fatto Quotidiano.

