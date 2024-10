Bagnaia si prende una pole di forza nel GP di Thailandia. Martin cade, ma limita i danni (Di sabato 26 ottobre 2024) Bagnaia ruggisce in Thailandia! Pecco per la prima volta si prende la pole position nel Gran Premio di Buriram in Thailandia con un giro che rasenta la perfezione in 1:28.700 davanti a Enea Bastianini e a Jorge Martin che cade mentre stava facendo il secondo tentativo. Apre la seconda fila Bezzecchi, poi Marquez e Quartararo. Comincia con il piede giusto per il piemontese un weekend cruciale per la corsa al Mondiale. Dal Q1 riescono ad approdare in Q2 i due Fabio: Quartararo e Di Giannantonio. Il pilota della VR46 fa subito al primo tentativo un buon tempo in 1:29.651, un tempo che viene ulteriormente tirato giù al secondo tentativo in 1:29.429. Capolavoro invece quello del francese che prima rischia di cadere, poi si rimette in assetto e fa 1:29.409. Oasport.it - Bagnaia si prende una pole di forza nel GP di Thailandia. Martin cade, ma limita i danni Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024)ruggisce in! Pecco per la prima volta silaposition nel Gran Premio di Buriram incon un giro che rasenta la perfezione in 1:28.700 davanti a Enea Bastianini e a Jorgechementre stava facendo il secondo tentativo. Apre la seconda fila Bezzecchi, poi Marquez e Quartararo. Comincia con il piede giusto per il piemontese un weekend cruciale per la corsa al Mondiale. Dal Q1 riescono ad approdare in Q2 i due Fabio: Quartararo e Di Giannantonio. Il pilota della VR46 fa subito al primo tentativo un buon tempo in 1:29.651, un tempo che viene ulteriormente tirato giù al secondo tentativo in 1:29.429. Capolavoro invece quello del francese che prima rischia dire, poi si rimette in assetto e fa 1:29.409.

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : Bagnaia si prende la pole davanti a Bastianini! Martin cade - alle 10.00 la Sprint - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata al sabato del Gran Premio della Thailandia, diciottesima nonché terzultima tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo ... (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : Bezzecchi sorprende - Bagnaia tallona Martin. Alle 10.00 le pre-qualifiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.40 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 10.00 per le importantissime pre-qualifiche. Grazie e buon proseguimento di mattinata. 6.39 La classifica ... (Oasport.it)

