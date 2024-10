Serie A Femminile, la classifica dopo il 7º turno: Inter Women in top tre! (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il settimo turno di Serie A Femminile volge al termine. dopo la vittoria in casa del Como, l’Inter Women si ferma davanti ai suoi tifosi nel big match contro la Juventus. Ecco come cambia la classifica di campionato dopo la settima giornata. classifica Serie A Femminile 1) Juventus Women 19 2) Fiorentina Femminile 18 3) Inter Women 15 punti4) Roma Femminile 12 5) Milan Women 10 6) Como Women 7 7) Lazio Women 6 8) Napoli Femminile 5 9) Sampdoria Femminile 3 10) Sassuolo Femminile 1 NON SOLO Inter Women – Non perdere nessuna notizia sulla stagione dell’Inter Women, non solo in Serie A Femminile, grazie alla sezione dedicata Inter Femminile su Inter-News.it (clicca qui). Inoltre, per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News. Inter-news.it - Serie A Femminile, la classifica dopo il 7º turno: Inter Women in top tre! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il settimodivolge al termine.la vittoria in casa del Como, l’si ferma davanti ai suoi tifosi nel big match contro la Juventus. Ecco come cambia ladi campionatola settima giornata.1) Juventus19 2) Fiorentina18 3)15 punti4) Roma12 5) Milan10 6) Como7 7) Lazio6 8) Napoli5 9) Sampdoria3 10) Sassuolo1 NON SOLO– Non perdere nessuna notizia sulla stagione dell’, non solo in, grazie alla sezione dedicatasu-News.it (clicca qui). Inoltre, per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui-News.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Avetrana : slitta l’avvio della serie - i produttori “faranno valere le proprie ragioni” Dopo la decisione del tribunale di Taranto - La serie “Avetrana- Qui non è Hollywood” non andrà in onda il 25 ottobre sulla piattaforma streaming. La casa di produzione Groenlandia e Disney comunicano che “per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti dal ... (Noinotizie.it)

Basket Serie C. La Folgore esulta in casa dopo quasi sette mesi - Quasi sette mesi dopo esatti dall’ultima volta la Folgore Fucecchio è tornata a vincere in casa. Dal 27 marzo scorso contro Monsummano nella poule salvezza del passato campionato all’ultimo weekend contro Bottegone nella terza giornata della C ... (Sport.quotidiano.net)

Cassino / Due feriti incidenti in campo dopo la partita del campionato di serie D col Savoia - CASSINO – Due tifosi del Cassino sono stati costretti mercoledì a ricorrere al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Scolastica ed uno di loro è stato colpito alla testa con una mazza da baseball, al termine della partita Cassino – Savoia finita 3-1 ... (Temporeale.info)

Serie D 2024/2025 - la classifica del girone H aggiornata dopo l'ottava giornata - Il turno infrasettimanale ha portato in dote due vittorie e una sconfitta alle squadre salentine. A sorridere infatti, nell'ottava giornata andata in scena ieri, sono stati Casarano e Nardò, mentre per l'Ugento è arrivato un altro ko. La ... (Lecceprima.it)