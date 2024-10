Quanto è durata l’esperienza di Mancini in Arabia Saudita: tra cifre astronomiche e risultati scadenti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roberto Mancini aveva lasciato il ruolo di Commissario Tecnico dell’Italia per accettare il lauto ingaggio offerto dall’Arabia Saudita: 25 milioni di euro netti all’anno fino al 2027 come CT della Nazionale Saudita, supportata da mastodontici sostegni economici. La proposta pecuniaria aveva indubbiamente stuzzicato la fantasia dell’allenatore marchigiano, che aveva preferito interrompere il proprio rapporto con gli azzurri dopo la Nations League 2023, conclusa al terzo posto battendo l’Olanda a Enschede il 18 giugno. Le sue dimissioni colsero la FIGC di sorpresa, tanto che la selezione del nuovo tecnico fu complessa prima di arrivare alla nomina di Luciano Spalletti, con tanto di polemiche da parte di Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli. Oasport.it - Quanto è durata l’esperienza di Mancini in Arabia Saudita: tra cifre astronomiche e risultati scadenti Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Robertoaveva lasciato il ruolo di Commissario Tecnico dell’Italia per accettare il lauto ingaggio offerto dall’: 25 milioni di euro netti all’anno fino al 2027 come CT della Nazionale, supportata da mastodontici sostegni economici. La proposta pecuniaria aveva indubbiamente stuzzicato la fantasia dell’allenatore marchigiano, che aveva preferito interrompere il proprio rapporto con gli azzurri dopo la Nations League 2023, conclusa al terzo posto battendo l’Olanda a Enschede il 18 giugno. Le sue dimissioni colsero la FIGC di sorpresa, tanto che la selezione del nuovo tecnico fu complessa prima di arrivare alla nomina di Luciano Spalletti, con tanto di polemiche da parte di Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli.

