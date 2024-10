Bimbo portato via dal padre, la mamma di Piano di Sorrento ricevuta al Ministero degli Esteri (Di venerdì 25 ottobre 2024) La mamma del Bimbo di 6 mesi portato via dal papà in America ricevuta alla Farnesina col suo avvocato: "Hanno preso a cuore la mia vicenda" Fanpage.it - Bimbo portato via dal padre, la mamma di Piano di Sorrento ricevuta al Ministero degli Esteri Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ladeldi 6 mesivia dal papà in Americaalla Farnesina col suo avvocato: "Hanno preso a cuore la mia vicenda"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Sono in strada - c’è un bimbo che si è perso e piange. La sua tata l’ha lasciato da solo - l’ho riportato a casa io” : il racconto di Francesca Rocco - “Sono in strada, c’è un bambino che si è perso ed è senza nessuno”. Con queste parole, Francesca Rocco, attrice ed ex concorrente del Grande Fratello, ha documentato su TikTok un episodio che ha dell’incredibile. Mentre si trovava a Milano, ha ... (Ilfattoquotidiano.it)

Batte la testa mentre gioca in casa - bimbo di due anni elitrasportato a Roma - Un bimbo di due anni è rimasto ferito alla testolina mentre giocava in casa. L'incidente ieri mattina in un'abitazione di Campoli Appennino, in provincia di Frosinone, dove il piccolo vive con i genitori. Le grida di paura della madre hanno fatto ... (Frosinonetoday.it)

Bimbo di 2 anni batte la testa mentre gioca in casa : elitrasportato al Bambino Gesù di Roma - Paura nel Frusinate dove un bimbo di 2 anni ha sbattuto la testa alla porta mentre stava giocando: elitrasportato a Roma.Continua a leggere (Fanpage.it)

Bimbo di 4 anni precipita dal balcone a Silvi - trasportato in elisoccorso all'ospedale di Pescara - Un bimbo di quattro anni è caduto dal balcone al primo piano della sua abitazione a Silvi Marina in via Fratelli Bandiera. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 di oggi, 12 ottobre. Il piccolo, che stava giocando sul balcone della propria ... (Chietitoday.it)