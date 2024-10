Il dj newyorkese Danny Krivit inaugura la nuova stagione dell’Hype Discoteca

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Sarà, uno dei maggiori esponenti dell’House Music “made in Usa”, adre sabato 26 ottobre, a partire dalle 23, ladi Castel Volturno (Caserta). Un appuntamento assolutamente da non perdere con l’iconico dj, mixer e producer, figura chiave nella storia della vita notturna della “Grande mela”, che da oltre 50 anni movimenta i più interessanti dancefloor del globo: dal Sudamerica all’Europa passando per il Giappone. D’altronde, la musica, sin da piccolo, è sempre stata una delle sue più grandi passioni. E non poteva essere altrimenti, grazie alla mamma, affermata cantante jazz e al papà, manager del leggendario Chet Baker, prima di aprire The Ninth Circle, locale alla moda nel cuore del Village, in cuiha avuto modo di conoscere personaggi del calibro di John Lennon, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Charlie Mingus.