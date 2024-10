Turchia, attacco terroristico vicino ad Ankara: “Ci sono ostaggi, morti e feriti” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un attacco "terroristico" nella capitale turca Ankara ha fatto "morti e feriti", davanti alla sede delle Turkish Aerospace Industries. Lo conferma il ministro degli Interni, Ali Yerlikaya. In un post su X il ministro scrive che "un attacco terroristico è stato sferrato contro gli impianti Tusas", che si trovano a circa 40 chilometri dal L'articolo Turchia, attacco terroristico vicino ad Ankara: “Ci sono ostaggi, morti e feriti” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un" nella capitale turcaha fatto "", davanti alla sede delle Turkish Aerospace Industries. Lo conferma il ministro degli Interni, Ali Yerlikaya. In un post su X il ministro scrive che "unè stato sferrato contro gli impianti Tusas", che si trovano a circa 40 chilometri dal L'articoload: “Ci” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

