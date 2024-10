Adorazione e gli adolescenti in provincia, Claudia Potenza: «I genitori non dovrebbero mai proiettare le proprie mancanze sui figli. Si diventa adulti quando si affrontano i traumi» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La nuova serie Netflix diretta da Stefano Mordini, presentata ad Alice nella città alla Festa del cinema di Roma, racconta le ossessioni e i desideri di genitori e figli alle porte di Roma. Per la cantante Noemi è il debutto da attrice Vanityfair.it - Adorazione e gli adolescenti in provincia, Claudia Potenza: «I genitori non dovrebbero mai proiettare le proprie mancanze sui figli. Si diventa adulti quando si affrontano i traumi» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La nuova serie Netflix diretta da Stefano Mordini, presentata ad Alice nella città alla Festa del cinema di Roma, racconta le ossessioni e i desideri dialle porte di Roma. Per la cantante Noemi è il debutto da attrice

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - abusa per anni della figlia minorenne e picchia i genitori che la difendono : arrestato - Abusava della figlia 15enne da quando di anni ne aveva appena 10 e ha picchiato reiteratamente i genitori che tentavano di difendere la nipotina: arresto in carcere per un 40enne bloccato […]. L’uomo, un 40enne di Napoli, arrestato a Reggio Emilia, è accusato di violenza sessuale ai danni della figlia minorenne e maltrattamenti agli altri familiari. (2anews.it)

La scuola “Rodari” resta senza acqua, i genitori vanno a riprendere i figli - molti hanno deciso di prendere un permesso dal lavoro per andare a prendere i propri figli. Le classi hanno iniziato quindi a svuotarsi, con un capannello di genitori degli studenti fuori dalla scuola ... (ilmessaggero.it)

Adorazione, le ossessioni da mystery di genitori e figli - A tre anni da La scuola cattolica, il film sul massacro del Circeo, Stefano Mordini si immerge nella storia di un altro delitto, stavolta per il piccolo schermo, con Adorazione, la serie dramma/myster ... (ansa.it)

Abusa della figlia minorenne e picchia i nonni che provano a difenderla - Per diversi anni ha abusato della figlia minorenne e ha ripetutamente malmenato i nonni della ragazzina che intervenivano per difenderla. Per questo è stato arrestato un uomo di 40 anni originario di ... (today.it)