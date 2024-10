Dalma Maradona: “Tifo Napoli ma non mi lasciano entrare nello stadio che porta il nome di mio padre” (Di martedì 22 ottobre 2024) Dalma Maradona, figlia del compianto campione argentino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento dedicato al padre che si è tenuto a Napoli. Dalma Maradona ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a margine dell’evento ‘Per sempre con Diego’: “Ogni volta che vengo a Napoli la gente di questa 2anews.it - Dalma Maradona: “Tifo Napoli ma non mi lasciano entrare nello stadio che porta il nome di mio padre” Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di martedì 22 ottobre 2024), figlia del compianto campione argentino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento dedicato alche si è tenuto aha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kissa margine dell’evento ‘Per sempre con Diego’: “Ogni volta che vengo ala gente di questa

Dalma Maradona : «Non posso vedere il Napoli nello stadio intitolato a mio padre - mi è stato vietato» - Non posso ricordare tante cose». Papà sarebbe di sicuro contento, ha sempre desiderato un Napoli vincente. Noi ci complimentammo ma chiedemmo dei soldi come sfruttamento dei diritti d’immagine. «Vero, io lì non posso entrare. E da allora cosa è successo?«Mi è stato vietato di entrare allo stadio nel dicembre 2021, quando stavo girando il mio documentario. (Ilnapolista.it)

