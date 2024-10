Inter-news.it - Boniface shock, incidente per la stella del Bayer Leverkusen (rivale dell’Inter)

(Di domenica 20 ottobre 2024) Victorè uno dei giocatori di punta deldi Xabi Alonso, campione in carica in Germania e futuroin UEFA Champions League. Dopo la vittoria di ieri firmata da un suo gol, il nigeriano è rimasto coinvolto in unautomobistico. Per fortuna senza gravi conseguenzeAUTOMOBILISTICO – Il nigeriano Victor, classe 2000, ha voluto ringraziare Dio dopo loanteautomobilistico che lo ha visto coinvolto in autostrada nella serata di ieri, proprio dopo la vittoria per 2-1 contro l’Eintracht Francoforte firmata anche da un suo gol. A pubblicare una foto dell’accaduto è stato proprio il giocatore, che sui suoi canali social ufficiali ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni.