"Alberto Matano mi ha definito 'orrendo', come si permette? Non lo accetto": la rabbia di Alan Friedman a Domenica In

Scontro acceso tra Alan Friedman e i giudici di Ballando con le Stelle. Il giornalista, ospite a Domenica In insieme alla sua maestra di ballo Giada Lini, ha criticato duramente i commenti ricevuti dopo la sua esibizione nella puntata di sabato 19 ottobre, in particolare quelli di Alberto Matano, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, che gli ha addirittura assegnato uno zero. "Ieri sera ho fatto del mio meglio", ha spiegato Friedman a Mara Venier: "Ho cercato di ballare bene con Giada. Dopo la mia esibizione e il giudizio dei giudici, mi sono sentito ferito. Quando Alberto Matano ha detto "orrendo" ci sono rimasto davvero male e non ho avuto nemmeno la prontezza di rispondere, gli avrei voluto dire "come ti permetti?" ma sarebbe stato sbagliato e mi sono trattenuto. Io ieri sera riconosco di avere reagito male, ho mostrato la mia rabbia e mi sono pentito subito".

