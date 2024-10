Inter-news.it - Highlights Serie A | Como-Parma 1-1, Paz trova il primo gol!

(Di sabato 19 ottobre 2024), anticipo diA, è terminato sul punteggio di 1-1. Sul campo dei lariani succede tutto neltempo, decisive le reti di Bonny e ilinA, per il talento Nico Paz. UN PUNTO A TESTA – Non si fanno male, il cui incrocio si risolve di fatto già neltempo. A passare in vantaggio nella gara del sabato delle ore 15 sono gli emiliani, quando al 20? Bonny – su assist di Hernani –un gol spettacolare che sblocca il risultato. La squadra di Cesc Fabregas prova a reagire subito e a cercare dire un pareggio importante. E il gol arriva proprio poco prima di andare negli spogliatoi per l’intervallo: are la rete è Nico Paz, il suoinA con la maglia dei lariani. Nella ripresa le due squadre ci provano, specialmente il, che colpisce anche due pali di cui uno clamoroso con Mihaila proprio nella ripresa.