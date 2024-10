Quotidiano.net - Cgia, diminuisce in Italia l'economia sommersa e l'evasione

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ad eccezione del Molise, è diminuita in tutte le regioni d'la dimensione dell'"non osservata" o meglio nota come, quella dei redditi non dichiarati, del lavoro nero e irregolare e delle altre attività non dichiarate. Lo afferma l'Ufficio studi delladi Mestre (Venezia) sulla base degli ultimi dati disponibili riferiti al 2021, che a livello nazionale toccano i 201,6 miliardi di euro, con una incidenza percentuale sul Pil del 10,1%, contro i 195 del 2019, che incidevano sul Pil per il 10,8%. In valore assoluto, le contrazioni più importanti hanno riguardato il Lazio, con -2,2 miliardi, la Lombardia con -1,9 miliardi, la Campania con -1 miliardo e la Toscana con -943 milioni di euro. · Ci sono due unità di misura per valutare il peso dell'non osservata, in valore assoluto o in percentuali sul valore aggiunto regionale.