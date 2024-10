"Ribaltato ordine razionale delle cose": il deliro di Conte che fa infuriare il centrodestra | Video (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Gli attacchi della maggioranza a Scarpinato? Assolutamente inaccettabili gli attacchi che questo governo sta facendo a Scarpinato e che questa maggioranza stava facendo ancor prima a Federico Cafiero de Raho. Qui si sta ribaltando completamente l'ordine razionale delle cose, contro due campioni dell'antimafia che offrono competenza, una vita specchiata a combattere la mafia. Adesso la maggioranza ha preparato un emendamento anti Scarpinato e anti De Raho per buttarli fuori dalla commissione antimafia. Non permetteremo mai una cosa del genere. Così Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti all'esterno di Montecitorio. Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Gli attacchi della maggioranza a Scarpinato? Assolutamente inaccettabili gli attacchi che questo governo sta facendo a Scarpinato e che questa maggioranza stava facendo ancor prima a Federico Cafiero de Raho. Qui si sta ribaltando completamente l', contro due campioni dell'antimafia che offrono competenza, una vita specchiata a combattere la mafia. Adesso la maggioranza ha preparato un emendamento anti Scarpinato e anti De Raho per buttarli fuori dalla commissione antimafia. Non permetteremo mai una cosa del genere. Così Giuseppe, rispondendo alle domande dei cronisti all'esterno di Montecitorio.

