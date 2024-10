Mancini posta ricordo di Mantovani, i tifosi dell’Arabia si scatenano: “Tornatene in Italia!” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempi duri per Roberto Mancini. I pessimi risultati sul campo e il crescente nervosismo dell’ex Ct azzurro mettono sempre più a rischio la sua permanenza sulla panchina della nazionale dell’Arabia Saudita. A testimonianza di quanto il clima sia teso e di quanto sia poco amato l’ex allenatore dell’Inter, del City e della Fiorentina un episodio accaduto ieri. Un gesto che nelle intenzioni doveva rappresentare un momento di raccoglimento e riflessione, invece si è trasformato in un assalto in piena regola da parte dei tifosi della squadra saudita. Il post su Paolo Mantovani scatena la reazione dei tifosi sauditi Mancini aveva deciso di pubblicare un post sui social per ricordare Paolo Mantovani, storico presidente della Sampdoria, in occasione dell’anniversario della sua scomparsa. Un pensiero toccante che, invece, ha provocato reazioni opposte. Thesocialpost.it - Mancini posta ricordo di Mantovani, i tifosi dell’Arabia si scatenano: “Tornatene in Italia!” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempi duri per Roberto. I pessimi risultati sul campo e il crescente nervosismo dell’ex Ct azzurro mettono sempre più a rischio la sua permanenza sulla panchina della nazionaleSaudita. A testimonianza di quanto il clima sia teso e di quanto sia poco amato l’ex allenatore dell’Inter, del City e della Fiorentina un episodio accaduto ieri. Un gesto che nelle intenzioni doveva rappresentare un momento di raccoglimento e riflessione, invece si è trasformato in un assalto in piena regola da parte deidella squadra saudita. Il post su Paoloscatena la reazione deisauditiaveva deciso di pubblicare un post sui social per ricordare Paolo, storico presidente della Sampdoria, in occasione dell’anniversario della sua scomparsa. Un pensiero toccante che, invece, ha provocato reazioni opposte.

