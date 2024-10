Il caso Robert Roberson: chi è l’uomo condannato a morte in Texas per la “sindrome del bambino scosso” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 57enne Robert Roberson verrà giustiziato con un'iniezione letale giovedì 17 ottobre nel penitenziario statale di Huntsville, in Texas, per la morte della figlia Nikki, 2 anni, avvenuta nel febbraio 2002. Ma sono tanti quelli che ritengono che l'uomo sia innocente e vittima di un clamoroso errore giudiziario. Fanpage.it - Il caso Robert Roberson: chi è l’uomo condannato a morte in Texas per la “sindrome del bambino scosso” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 57enneverrà giustiziato con un'iniezione letale giovedì 17 ottobre nel penitenziario statale di Huntsville, in, per ladella figlia Nikki, 2 anni, avvenuta nel febbraio 2002. Ma sono tanti quelli che ritengono che l'uomo sia innocente e vittima di un clamoroso errore giudiziario.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Man Convicted Of Daughter's Death In Disputed Shaken Baby Case Is Set For Execution - An attorney for Robert Roberson III said authorities ignored other possibilities for the 2002 death of the 2-year-old, who'd been ill, and instead accused him of child abuse. (huffpost.com)

Il caso Robert Roberson: chi è l’uomo condannato a morte in Texas per la “sindrome del bambino scosso” - Il 57enne Robert Roberson verrà giustiziato con un'iniezione letale giovedì 17 ottobre nel penitenziario statale di Huntsville, in Texas, per la morte ... (fanpage.it)

Clemency Denied for Man Facing Execution in Shaken Baby Syndrome Case - The Texas parole board denied clemency Wednesday for Robert Roberson, who was convicted in his daughter's 2002 death. (newsweek.com)