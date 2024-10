Valentino Rossi, la splendida notizia in famiglia: è nata Angelina Luce (Di lunedì 14 ottobre 2024) Valentino Rossi, la splendida notizia in famiglia: è nata Angelina Luce – splendida notizia per Valentino Rossi, fuoriclasse delle due ruote e nove volte campione del mondo. Il 45enne originario di Urbino è diventato zio. La notizia è arrivata poco fa. ( dopo le foto) Leggi anche: “Affari tuoi”, Max Giusti svela come funzionano le vincite e i trucchi del dottore (VIDEO) Leggi anche: “Affari tuoi”, il gesto di Marco scatena la bufera: finisce male Valentino Rossi, la splendida notizia in famiglia: è nata Angelina Luce Valentino Rossi diventa zio. Suo fratello, pilota della Honda, Luca Marini e la moglie di questi, Marta Vincenzi, sono diventati papà e mamma. Sabato 12 ottobre è nata Angelina Luce. Ad annunciarlo è stata la coppia stessa pubblicando una foto sui propri profili social: «Senza fiato. Sei perfetta. Tvzap.it - Valentino Rossi, la splendida notizia in famiglia: è nata Angelina Luce Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), lain: èper, fuoriclasse delle due ruote e nove volte campione del mondo. Il 45enne originario di Urbino è diventato zio. Laè arrivata poco fa. ( dopo le foto) Leggi anche: “Affari tuoi”, Max Giusti svela come funzionano le vincite e i trucchi del dottore (VIDEO) Leggi anche: “Affari tuoi”, il gesto di Marco scatena la bufera: finisce male, lain: èdiventa zio. Suo fratello, pilota della Honda, Luca Marini e la moglie di questi, Marta Vincenzi, sono diventati papà e mamma. Sabato 12 ottobre è. Ad annunciarlo è stata la coppia stessa pubblicando una foto sui propri profili social: «Senza fiato. Sei perfetta.

