Trame rinascimentali una scultura per il sussidiario Raciti

Con una scultura in acciaio nata dalla collaborazione con l'artista del legno Diego Sarti, Samuele Caselli, 24 anni, designer e prossimo alla laurea in architettura, ha vinto il concorso di idee indetto dal Comune per dotare il campo sussidiario dello Stadio Comunale Filippo Raciti di un'opera d'arte. Titolo dell'opera "Trame rinascimentali: un ponte tra passato e presente": un tema che partendo dalle richieste del bando (relazionarsi con il complesso di villa la Magia e collegarsi allo sport) è confluito nell'idea della continuità dello scorrere del tempo. "Abbiamo cercato di ragionare sul messaggio – ha spiegato Caselli, quarratino come anche Sarti – stando attenti alle specificità del luogo. Villa la Magia rappresenta il passato, lo sport il presente. Si tratta di un parallelepipedo alto 2,30 metri e largo 1,40 metri aperto su tre lati e composto da lamine di corten.

