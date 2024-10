Spazionapoli.it - “Napoletanità”, il post di Mazzocchi è meraviglioso: avete visto? – FOTO

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) L’esterno partenopeo Pasqualefa impazzire i tifosi sui social: il messaggio rivolto alla città non passa inosservato. Prosegue il conto alla rovescia per il ritorno in campo degli azzurri, in programma per domenica 20 al Castellani di Empoli. I ragazzi di Antonio Conte avranno l’opportunità di continuare a difendere il primato in classifica, provando a racimolare il maggior numero di punti prima del durissimo tour de force che vedrà il Napoli affrontare consecutivamente quasi tutte le big del campionato. D’altra parte, l’organico partenopeo e la mancanza di impegni europei lasciano dormire sonni tranquilli all’allenatore e all’intera piazza, tornata a respirare un travolgente entusiasmo. I tifosi apprezzano la fame di vittoria e lo spirito famelico della squadra, sempre pronta ad azzannare l’avversario.