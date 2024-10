Basket A1 2024 2025 Trieste e Virtus Bologna vincono ancora e restano imbattute

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il terzo turno di Serie A1diha preso il via con tre anticipi e due squadre,e la, proseguonoil loro cammino. Prosegue lo straordinario avvio di stagione della neopromossa compagine triestina, corsara anche a Tortona, a cui infligge il primo ko di questo campionato. Colbey Ross pur in una serata difficile al tiro ne mette 19, ma è soprattutto Denzel Valentine a guidare i suoi alla vittoria con il suo 6/9 dall’arco e 22 punti. Partita equilibrata, con la squadra allenata da Christian Jamion che però ha condotto per quasi gli interi 40?, nonostante qualche brivido nel finale. Per i padroni di casa non basta un mai domo Tommaso Baldasso, autore di 18 punti. In doppia cifra anche Kamagate (12), Kuhse (11) e Gorham (11).