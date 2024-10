Ilrestodelcarlino.it - Abitazioni sovraffollate e denunce: "Così viene favorito il caporalato"

(Di sabato 12 ottobre 2024) PORTOMAGGIORE Un altro caso di sovraffollamento per alcuni pachistani a Portomaggiore. Cinque di loro ospitavano in casa 15 connazionali, di conseguenza sono scattate multe per 15 mila euro. Il segretario portuense della Lega non fa sconti: "E se non pagano si arriverà al pignoramento del bene spero. Combattere il sovraffollamento vuol dire azzoppare il; quindi, avanti fino alla disintegrazione del fenomeno", afferma Massimo Contarini. I controlli erano scattati l’8 ottobre, un’operazione della Polizia Locale dell’Unione Valli e Delizie in collaborazione con i carabinieri della compagnia di Portomaggiore. Hanno passato al setaccio ledove da tempo si avevano dei sospetti e si sono riscontrate effettivamente situazioni di sovraffollamento abitativo nella comunità pakistana.