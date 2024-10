Infobetting.com - Trapani-ACR Messina (venerdì 11 ottobre 2024 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi tutta la notizia su Infobetting.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Nono turno di Serie C girone C ed è in programma la sfida tra il neopromossodi Aronica e l’ACRdi Modica. Gara ricca di ricordi per il tecnico palermitano, che proprio sullo Stretto ha vissuto una delle migliori esperienza della sua carriera. Protagonista della cavalcata della squadra allora allenata da Mutti che riporto i peloritani in massima serie dopo 40 anni di InfoBetting: Scommesse Sportive e