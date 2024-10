Il Tar del Lazio dà ragione all’Antitrust: la multa da 10 milioni a TikTok non sarà sospesa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Tar del Lazio ha deciso: la maxi multa da 10 milioni di euro inflitta dall’Antistrust alle tre società del gruppo Bytedance Ltd, che controlla TikTok, non sarà sospesa. Il tribunale amministrativo ha respinto le richieste di sospensione presentate dall’irlandese TikTok Technology Ltd, dalla britannica TikTok Information Technologies UK Ltd e dall’italiana TikTok Italy Srl. Nel marzo 2024, l’Antitrust le ha multate perché «risultano inadeguati i controlli sui contenuti che circolano sulla piattaforma, in particolare quelli che possono minacciare la sicurezza di soggetti minori e vulnerabili». L’app di TikTok (Getty Images).Il caso della challenge “cicatrice francese” Al centro dell’istruttoria c’erano i video-sfida con atteggiamenti autolesionistici. Lettera43.it - Il Tar del Lazio dà ragione all’Antitrust: la multa da 10 milioni a TikTok non sarà sospesa Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Tar delha deciso: la maxida 10di euro inflitta dall’Antistrust alle tre società del gruppo Bytedance Ltd, che controlla, non. Il tribunale amministrativo ha respinto le richieste di sospensione presentate dall’irlandeseTechnology Ltd, dalla britannicaInformation Technologies UK Ltd e dall’italianaItaly Srl. Nel marzo 2024, l’Antitrust le hate perché «risultano inadeguati i controlli sui contenuti che circolano sulla piattaforma, in particolare quelli che possono minacciare la sicurezza di soggetti minori e vulnerabili». L’app di(Getty Images).Il caso della challenge “cicatrice francese” Al centro dell’istruttoria c’erano i video-sfida con atteggiamenti autolesionistici.

