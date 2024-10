Napoli | parlano Donadoni Tardelli Parolo

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’ex allenatore (anche) delRobertoha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole. “Per lo scudetto mi auguro non sia una corsa a due. Dopo una partenza difficile, ilsta dimostrando di essere una pretendente per lo scudetto. E’ chiaro che non giocare le coppe possa dare qualcosa in più dal punto di vista fisico, ma le coppe sono anche stimolanti affinché tensione, attenzione e motivazione stiano sempre al top. L’Inter è ancora indiscutibilmente la favorita”. Ilvisto anche daLa Gazzetta dello Sport ha contatato anche Marco, ex calciatore della Juventus e attualmente opinionista televisivo. Di seguito le dichiarazioni del campione del mondo ’82. “Troppo presto per definire la sfida tra Inter eda scudetto, qualcuno potrebbe inserirsi.