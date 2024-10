Lapresse.it - 7 ottobre, Papa: “Vergognosa incapacità della comunità internazionale”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “Un anno fa è divampata la miccia dell’odio; non si è spenta, ma è deflagrata in una spirale di violenza, nellae dei Paesi più potenti di far tacere le armi e di mettere fine alla tragediaguerra. Il sangue scorre, come le lacrime; la rabbia aumenta, insieme alla voglia di vendetta, mentre pare che a pochi interessi ciò che più serve e che la gente vuole: dialogo, pace. Non mi stanco di ripetere che la guerra è una sconfitta, che le armi non costruiscono il futuro ma lo distruggono, che la violenza non porta mai pace. La storia lo dimostra, eppure anni e anni di conflitti sembrano non aver insegnato nulla”. Così il, nella ricorrenza del 7, in una lettera ai cattolici del Medio Oriente.