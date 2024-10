’Festa del donatore’ | volontari in piazza tra cortei e premiazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Si terrà domani l’annuale ‘Festa deldella Fratres di Montegiorgio, un modo per condividere lo spirito che governa tutti ie donatori di sangue del territorio e che è utile anche per fare il punto della situazione. La manifestazione prenderà il via alle 10,15 con il ritrovo di fronte al ‘Monumento al, inaugurato qualche tempo fa in prossimità dell’ospedale Diotallevi di Montegiorgio, per la deposizione della corona, successivamente il corteo si muoverà verso la chiesa di San Giovanni per la Santa Messa. Seguirà l’incontro inMatteotti con i cittadini, le autorità, i rappresentanti nazionali della Fratres e gli operatori sanitari addetti alle donazioni.