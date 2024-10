Notizie Asvis | L’Ocse da Roma rilancia il dibattito sulla misurazione del benessere oltre il Pil

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Venti anni dopo il primo convegno dedicato al tema, tra passi in avanti e nuove crisi. Ad Alta sostenibilità: Boarini (Ocse), Calzaroni (, già Istat), Speroni (). Conducono Manieri e Viettone. VIDEO 30/9/24 Nel 2004, a Palermo, si è tenuto il primo Forum mondiale sul, organizzato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Dopo 20 anni, dal 4 al 6 novembre, si terrà ala settima edizione del convegno internazionale, promossa dale dal ministero dell’Economia e delle finanze e organizzata nell’ambito della presidenza italiana del G7. Il Forum affronterà il valore degli approcci alper migliorare la conoscenza, le prestazioni e la cooperazione tra i settori pubblico, privato e civile, in un contesto di cambiamento sociale.