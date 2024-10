Lady Gaga nella sua red-Era | i suoi nuovi capelli rossi da Quinn

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 1 ottobre 2024) Bionda per sempre, ma orasua red-Era:, con il lancio dell’album Harlequin e l’imminente uscita di Joker: Folie à Deux, sta sperimentando tutta la gamma del rosso per i. Come il caschetto Cherry-Cola sfoggiato alla première londinese del film, un bob simmetrico con frangia sfilata. Oppure il mullet con riflessi arancioni con cui si è presentata all’esclusivo listening party del nuovo album e al press tour, che l’ha portata anche in tv al celebre talk show di Graham Norton. Infine, l’ultima apparizione al TCL Chinese Theater IMAX di Los Angeles, sempre rossa ma con chiome lunghe, morbide, sciolte sulle spalle. Tutti gli ultimi beauty look nel video di Amica.it.