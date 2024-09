Aveva una maschera il tormento dell’ex fidanzato di Chiara Petrolini e la rivelazione sui bimbi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 30 settembre 2024), l’exe padre deimorti rompe il silenzio. Samuel non si dà pace dopo quanto emerso sulla sua ex fidanzata, la 21enne di Traversetolo ora agli arresti domiciliari. Dopo i primi giorni di silenzio il ragazzo si è espresso sulla drammatica vicenda in una nuova intervista. () Leggi anche: “Ma come hai fatto?”: la risposta dialla madre gela tutti Leggi anche:, il dettaglio sulle unghie conferma la terribile verità: parla la criminologa, l’exrompe il silenzio Frastornato, incredulo, distrutto. Difficilmente Samuel riuscirà a scrollarsi di dosso le terribili sensazioni che stanno permeando le sue giornate dal giorno in cui gli inquirenti gli hanno riferito il terribile fatto.