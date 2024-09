Pallanuoto Euro Cup | i bolognesi battuti con onore dai detentori del trofeo i croati dello Jug De Akker all’altezza dei campioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) DEBOLOGNA 10 JUG 16 DEBOLOGNA: Valle, Abramson 2, Rouwenhorst, Bragantini 2, Lucci, Tringali 1, Gallo, Milakovich, Condemi 1, Luongo 4, Cocchi, Urbinati, Pederielli. All. Mistrangelo. JUG: Popadic, Burdelez, Djerkovic, Jerkovic 2, Jokovic 2, Pavlic, Mozara 2, Cabanas Pegado 1, Krzic 2, Buric 1, Herceg 2, Zuvela 4, Jurisic. All. Kobescak. Note: parziali 3-5, 2-3, 4-5, 1-3. AIX EN PROVENCE (Francia) Non basta una buona prestazione collettiva alla Deper battere, nella sua prima sfida del girone di qualificazione diCup, iin caricaJug. Ad Aix en Provence isi sono imposti al termine di una sfida rimasta per altro in equilibrio per gran parte del match. Il poker messo a segno da Stefano Luongo non è bastato a evitare la sconfitta. Oggi la formazione di Federico Mistrangelo è attesa da un doppio appuntamento.