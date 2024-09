Malattie rare Sma | online formazione a distanza per gestione emergenze-urgenze

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 set. (Adnkronos Salute) - Ladell'atrofia muscolare spinale (Sma), in situazioni di emergenza e di accesso al pronto soccorso, è complessa. Per favorire una corretta e tempestiva presa in carico delle persone con questa malattia rara, da parte dei professionisti in medicina d'emergenza e urgenza, è stato realizzato un corso di(Fad) gratuito e disponibile sul portale dellaFad Simeu, Società italiana di medicina e di emergenza urgenza.dal 15 luglio 2024 al 14 luglio 2025 - si legge in una nota - ha già registrato 343 prenotazioni per i mille posti pubblicati, e 149 hanno già terminato il corso e ottenuto i crediti Ecm.