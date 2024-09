LIVE Fiorentina-Wolfsburg 0-4 Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA | poker di Brand viola annichilite

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:48 Entusiasmo subito spento alPark. Dopo l’ottimo avvio in Campionato ed i due turni superati nei preliminari di, lanon può nulla al cospetto delle fortissime teutoniche. A tra poco per il secondo parziale. FINE PRIMO TEMPO 44?- GOL, 0-4. C’è purtroppo il tempo anche per ildelle ospiti. Contropiede letale finalizzato da, che incrocia perfettamente col sinistro. 42?- Fasi finali di un primo tempo da incubo per le, che speravano in un esito diametralmente opposto. 39?- GOL, 0-3. Lasoffre in maniera pesante sulle palle inattive. Arriva il terzo gol dada fermo per le tedesche, stavolta con la mezza girata di Popp. 38?- Trattenuta di Bonfantini su Beeresteyn e pericolosodi punizione dalla destra per le ospiti.