Serrungarina dopo 4 giorni l’acqua torna potabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Emergenza acqua rientrata a Colli al Metauro, dove giovedì scorso il sindaco Pietro Briganti aveva emanato un’ordinanza per vietare al consumo umanodel pubblico acquedotto nel centro storico die aree limitrofe, in località Bargni e in via Tomba, per la rilevata presenza di escherichia coli e batteri coliformi, indicatori primari di contaminazione con le feci di uccelli e mammiferi. Ieri pomeriggio il divieto è stato revocato edel rubinetto è di nuovo utilizzabile anche per bere e lavare frutta e verdura da consumare cruda.