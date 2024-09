Cercasi commissario Ue alla Salute | il ruolo che nessuno vuole

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 13 settembre 2024) C’era una volta, in un’Europa non troppo lontana, un’unità sanitaria che brillava sotto i riflettori. Reduce dpandemia di Covid-19, si era vista assegnare 5 miliardi di euro in più e persino una nuova agenzia per affrontare le crisi sanitarie. A guidarla, una commissaria esperta – Stella Kyriakides – con quattro decenni di esperienza nel ministero delladel suo Paese. Ma il vento è cambiato. Oggi, mentre i Paesi membri si contendono le poltrone di vertice della Commissione europea, ildiper lasembra essere diventato l’ultimo dei desideri. Come riporta Politico, è sempre più probabile che finisca nelle mani di un piccolo Paese UE senza particolare interesse per il settore, e a unprivo di esperienza in materia.