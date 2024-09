My Hero Academia | il promo del nuovo episodio mostra una svolta sorprendente

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 9 settembre 2024) La stagione 7 di Mysi sta concludendo con la guerra finale tra gli eroi e i cattivi, e il primo sguardo al prossimoci fa capire come le cose inizieranno a tornare a favore degli eroi. Finora è stata una strada difficile per gli eroi, perché se da un lato sono riusciti ad avere la meglio sui cattivi separandoli in campi di battaglia diversi, dall’altro i risultati degli scontri successivi si sono conclusi in modo molto diverso da quello sperato dagli eroi. Ma finalmente sembra che per una volta non tutte le speranze siano perdute. Dopo che Shigaraki, All For One, Dabi e Toga hanno perso contro gli eroi, le cose sono tornate a loro favore, poiché i cattivi hanno messo in atto le loro rispettive mosse finali per porre fine agli scontri una volta per tutte.