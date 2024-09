LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa batte di forza American Magic! Primo posto vicino

Leggi tutta la notizia su oasport

14.44 Attenzione amici: se Alinghisse Ineos Britannia,sarebbe già matematicamente certa delnel round robin. 14.43 Ineos chiede di rinviare la partenza per poter cambiare il fiocco della barca. Si partirà alle 15.00. 14.42 La prossima regata sarà quella tra Alinghi ed Ineos Britannia, davvero molto interessante. 14.39 La velocità diè stata molto simile. 32,3 nodi per entrambe la velocità media di bolina, 37,4 nodi a 37,2 perdi poppa. La barca italiana ha toccato una punta massima di 44,4 nodi, contro i 44 di Patriot. 14.37 "Regata molto buona tatticamente e allo strategico. La velocità delle barche era molto simile. Abbiamo fatto un ottimo lavoro nelle manovre e preso le decisioni giuste. E' stato un ottimo lavoro di squadra.