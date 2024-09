LIVE Italia-Gran Bretagna Finale Europei softball 2024 in DIRETTA | a breve comincia la sfida!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.42 Gli addetti stanno completando la preparazione del campo dopo laper il bronzo, poi comincerà. 16.39 Olanda che ha conquistato la medaglia di bronzo battendo per 8-2 la Repubblica Ceca. Acomincerà laper l’oro, partirà come lanciatrice Alice Nicolini, con la parte alta del primo inning che sarà della. In battuta la prima sarà la britannica Jahni Kerr. 16.33 Alloro europeo che per l’manca da tre anni: questa può essere l’occasione propizia per riprendersi il trono del continente. 16.29 L’Olanda ipoteca ancor di più la medaglia di bronzo: vantaggio di 8-2 per le padrone di casa sulla Repubblica Ceca.adesso il settimo e ultimo inning. 16.