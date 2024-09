LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | favoloso oro di Barlaam nei 100 farfalla S9 Argento sia per Fantin che per Raimondi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.10 È il momento della finale femminile dei 100 dorso S14. Questa la start list: 1 KINOSHITA Aira JPN S14 1:11.09 2 NEWMAN-BARONIUS Olivia GBR S14 1:10.17 3 NEAVE Megan GBR S14 1:09.74 4 MASKILL Poppy GBR S14 1:07.51 5 SHABALINA Valeriia NPA S14 1:08.99 6 McTERNAN Madeleine AUS S14 1:09.99 7 CHAN Yui Lam HKG S14 1:10.87 8 SOARES de OIRA A.K. BRA S14 1:11.18 19.08 Oro per Benjamin Hance! L’australiano vince in 57.04 davanti a Bandeira autore del record americano (58.54) e Tompsett (59.21). 19.07 Dopo 50 metri Hance in testa davanti a Ellard e Bandeira. 19.07 Iniziata la finale maschile dei 100 dorso S14. Non ci sono italiani in gara. 19.02 Terminate le due premiazione dei 50S5 l’attenzione torna sulla vasca. È il momento della finale maschile dei 100 dorso S14. Questa la start list: 1 EVERS Marc NED S14 1:01.