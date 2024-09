La rosa della vendetta | anticipazioni sulle prossime puntate

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 2 settembre 2024) La serie turca Laha conquistato il pubblico italiano con la sua trama ricca di colpi di scena e personaggi complessi. Con l’avvicinarsi delle nuove, l’attesa per le nuove rivelazioni e gli intrighi si fa sempre più intensa. Ecco un’anticipazione di ciò che accadrà nelle. Dopo una pausa di quasi due mesi, Laè tornata in onda su Canale 5 con i nuovi episodi. Se in Turchia il serial è stato trasmesso in un’unica stagione, in Italia è stato diviso in due capitoli, il secondo dei quali ha debuttato domenica 1° settembre. Di seguito, dunque, ecco cosa aspettarsi nellein arrivo.